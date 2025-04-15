نهيان بن مبارك: الإمارات ترسخ مبادئ التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات مؤتمر «نداء دول مجلس التعاون الخليجي من منتدى لوهانا للأعمال الدولية - LIBF GCC Calling 2025»، الذي عُقد في فندق موفنبيك دبي بحضور أكثر من 1000 شخصية من رواد الأعمال وصناع القرار وممثلي الجاليات المهنية من أكثر من 37 دولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل منصة عالمية هادفة تجمع نخبة من القادة من مجتمع لوهانا، المعروفين بحيويتهم الاقتصادية ومساهماتهم في قطاعات التجارة والصناعة والخدمة المجتمعية.

وقال معاليه: إن مؤتمر LIBF GCC Calling يتماشى مع أولويات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في مجالات ريادة الأعمال المستدامة، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز القيم الأخلاقية في بيئة الأعمال.

وأشار معالي الشيخ نهيان إلى أن المؤتمر لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الثنائية، بل يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة، والابتكار، والتنوع الاقتصادي، مشيداً بدور دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وثمّن معاليه الدور الريادي الذي تؤديه الجاليات الهندية وبالأخص مجتمع لوهانا، وقال: «أنتم تُعرفون بأنكم تجّار بارعون، وقادة أعمال ناجحون، ومهنيون متميزون في شتى القطاعات، ونحن في الإمارات نرحب بتوسيع هذا التأثير الإيجابي ضمن بيئتنا الاقتصادية المتنوعة والمنفتحة». واستعرض معاليه أبرز سمات النمو في دولة الإمارات ومنها:

الاستدامة وحماية البيئة، البنية التحتية الحديثة، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في الطاقة المتجددة والتعليم والصحة، دعم الثقافة والفنون التوجه نحو اقتصاد المعرفة والشفافية والانفتاح العالمي.

ودعا معاليه المشاركين إلى استثمار هذا الحدث في تبادل الرؤى وطرح الأسئلة الصائبة التي تساهم في تطوير استراتيجيات واقعية تعزز من دور الخليج مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وألقى سعادة سانجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة كلمة سلّط فيها الضوء على متانة العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص الدور الذي تلعبه الجاليات الهندية في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية.