شكراً محمد بن زايد .. رسالة إلى رئيس الدولة من أحمد الشرع

توجه الرئيس السوري أحمد الشرع بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة.

وعبر الشرع عن تقديره لما لمسه من حرص كبير على تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا وتطويرها في مختلف المجالات.

وقال الشرع في الرسالة التي نشرتها الرئاسة السورية في حسابها عبر منصة «إكس»: «بكل التقدير والامتنان أتوجه بالشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم.. أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقتنا وتطويرها في مختلف المجالات.. أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات قيادة وشعباً نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم».