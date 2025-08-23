الإمارات تدين استهداف قافلة إنسانية في السودان

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة مليط في شمال دارفور بالسودان، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية حماية أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بما ورد في إعلان جدة، لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب.

وجددت دولة الإمارات، موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، والعمل على دعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الداخلية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والاستقرار.

على صعيد متصل أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت، الشديدة، لاستهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان في انتهاك مرفوض وصارخ للقوانين والأعراف الدولية وللجهود الإنسانية.

‏وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن دولة الكويت تستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية، مجددة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بما ورد في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، كما تشدد على دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان والحفاظ على وحدة أرضه وسلامة شعبه.

وتعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، لهجوم بالقرب من مدينة مليط، وفق ما أفاد متحدث باسم البرنامج. وقال الناطق باسم الوكالة الأممية، غيفت واتاناساثورن، إن ثلاثاً بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكداً سلامة الطواقم الإنسانية.

وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط أثناء توجهها إلى قرية الصياح في ولاية شمال دارفور. وشدد واتاناساثورن على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية، مؤكداً أن عاملي ومواد الإغاثة ينبغي ألّا يكونوا هدفاً لأعمال العنف.