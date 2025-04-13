نهيان بن مبارك: الإمارات تقود مستقبل سلاسل الإمداد المستدامة عالميًا

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات، بفضل رؤيتها القيادية وبُنيتها التحتية المتقدمة، أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية لمؤتمر المشتريات وسلاسل الإمداد الدولي “IPSC”، في فندق “دبليو” بدبي تحت شعار “إعادة تعريف التجارة العالمية: الإمارات تشكّل سلاسل إمداد مستدامة للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة الابتكار في التجارة المستدامة وسط تحولات اقتصادية متسارعة.

وقال معاليه إن سلاسل الإمداد باتت تشكّل عنصرًا جوهريًا في المجتمعات الحديثة، مشبّهًا إياها بالكهرباء في المنازل، التي لا يُدرك الكثيرون أهميتها إلا عند انقطاعها أو اضطرابها.

وأضاف “أدركنا هشاشة هذه السلاسل، وبات من الضروري أن تكون مرنة، وآمنة، ومبتكرة، ومبنية على البيانات، وقادرة على التكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة”.

وأكد معاليه أن الأزمات الأخيرة، كجائحة كوفيد-19 والحوادث البحرية والتحديات الجيوسياسية، كشفت عن الحاجة الملحّة لتعاون الحكومات والمؤسسات لضمان استدامة وكفاءة سلاسل الإمداد، نظرًا لتأثيرها المباشر في رفاه المجتمعات وسلامة كوكب الأرض.

وأضاف معاليه أن الإمارات استثمرت في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والقدرات التصنيعية، وتبنّت التكنولوجيا الحديثة، ونهج الشفافية والانفتاح، مما عزز مكانتها العالمية في هذا المجال”.

وأوضح معاليه أن ما تحقق من إنجازات ما كان ليتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اللذين يوليان أهمية كبرى للبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة.

وقال إن دولة الإمارات لا تسعى فقط إلى تحقيق مصالحها الوطنية، بل تسعى أيضًا إلى تقديم نموذج عالمي يُحتذى به في بناء سلاسل إمداد فعّالة وآمنة ونحن نرحب بالتعاون الدولي، ونعتبر سلاسل الإمداد ركيزة أساسية في الأمن القومي والاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في منظومة الابتكار والإبداع.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في ختام كلمته عن تفاؤله بما سيُحقّقه المؤتمر من نتائج ملموسة، وقال إن التعاون في مجال سلاسل الإمداد ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي والتكامل الإقليمي والدولي.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وحضوره كضيف شرف رئيسي، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم سوراف جانغولي، أسطورة الكريكيت الهندي، وأمرتا فادنافيس، الناشطة الاجتماعية ورئيسة مؤسسة ديفيجا، ما عزز البُعد العالمي للمؤتمر، وأكد على مكانة الإمارات كمركز دولي رائد للتعاون والتلاقي بين الثقافات.

من جانبه، قال الدكتور ساتيا مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن التي استضافت المؤتمر “ أثبت مؤتمر IPSC مرة أخرى أنه منصة ديناميكية للتغيير. جمعنا نخبة من الخبرات العالمية، وأظهرنا كيف أن الإمارات لا تواكب فقط متطلبات التجارة المستدامة، بل تقودها نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة”.

وسلط المؤتمر الضوء على تطبيقات عملية رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي في اللوجستيات، والمشتريات البيئية، مما عزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد المستدامة. كما ناقش المشاركون سبل مواءمة هذه المبادرات مع تطلعات الدولة نحو ريادة التجارة الخضراء عالميًا.

وجاءت نسخة دبي من المؤتمر امتدادًا للنجاحات السابقة التي شهدتها مدن لندن، ومومباي، والرياض، مما عزز من مكانة شركة بلو أوشن كمحفز عالمي للتميز الصناعي كما تخلل الحدث توزيع جوائز IPSC التي كرّمت مؤسسات وأفرادًا تميزوا في الابتكار والكفاءة والاستدامة في سلاسل الإمداد.

وتم الإعلان في ختام المؤتمر عن انعقاد النسخة المقبلة في نيودلهي.