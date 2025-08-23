وفد إماراتي يطلع على برامج جامعة الإسكندرية

اطلع وفد إماراتي برئاسة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، خلال زيارته جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، على التحضيرات الجارية لانطلاق الدراسة في فرع الجامعة الجديد بأبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2026 - 2025.

وتضمنت الزيارة عروضاً تعريفية تناولت إنجازات جامعة الإسكندرية في التصنيفات الدولية وبرامجها البحثية والأكاديمية، أعقبتها جولة في مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، ومستشفى سموحة الجامعي التخصصي.

واطلع الوفد على أحدث الأقسام الطبية المتخصصة.

وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بمكانة جامعة الإسكندرية وتاريخها العريق وحضورها الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تأسيس فرع الجامعة في أبوظبي يشكل قيمة مضافة من خلال إتاحة برامج تعليمية مبتكرة وفرص الحصول على شهادات مزدوجة ومشتركة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.