دعم الإمارات لفلسطين مبدئي ومستمر

شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التزام دولة الإمارات في دعم الحقوق الفلسطينية سياسياً وإنسانياً مبدئي ومستمر، مؤكداً أن مساعدات الإمارات الإنسانية لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023 تشكل 42 % من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها.

وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شاركت في اجتماع أنطاليا الوزاري دعماً لحل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط». وأضاف: «تؤكد الإمارات دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكل مساعداتنا الإغاثية 42 % من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها.

التزامنا مبدئي ومستمر». وعقد الاجتماع على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا لدعم تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وشارك فيه وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية وقطر. واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في قائمة الدول الأكثر مساهمة في مساعدة غزة في ظل الحرب الدائرة.

وتحرص الإمارات في كل مناسبة على تأكيد موقفها التاريخي والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف إيجاد حلول مستدامة وعادلة للقضية الفلسطينية في إطار استراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، واحترام قرارات الشرعية الدولية. وأكدت مراراً دعمها للسلام كخيار استراتيجي عبر حل الدولتين.