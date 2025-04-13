الإمارات تتضامن مع الدومينيكان وتعزي في ضحايا انهيار مبنى

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الدومينيكان وصادق تعازيها في ضحايا انهيار سقف مبنى، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الدومينيكان ولشعبها الصديق، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة قتلى انهيار السقف إلى 221 شخصاً، وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مزيد من الجثث تحت الأنقاض. وتدفق المعزون الذين ارتدوا الأسود والأبيض إلى المسرح الوطني في سانتو دومينغو. وأصدرت حكومة الدومينيكان تقريراً، حول انهيار السقف. ولم يوضح التقرير أسباب الحادث المفجع، في حين من المتوقع أن يواصل فريق من الخبراء المحليين والدوليين التحقيق في سبب الانهيار، بحسب وكالة رويترز.

وانتشر أكثر من 4500 من أفراد الطوارئ في مكان الحادث، وعملوا لما يقرب من 59 ساعة بعد الحادث للبحث عن ناجين، وانتشال الجثث، ومساعدة العائلات. وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إنه تم إنقاذ 189 شخصاً من تحت الأنقاض، ولا يزال 17 شخصاً في المستشفى.

ومع استمرار حالة الحداد، لا يزال المعهد الوطني للطب الشرعي يعمل على تحديد هوية القتلى. وقال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز للصحافيين: «هذه أصعب مهمة واجهتها خلال 20 عاماً من قيادة مركز عمليات الطوارئ».

وتابع: «للأسف، قضى 218 شخصاً وفقاً للبيانات الأولية»، مضيفاً أنه تم إنقاذ 189 شخصاً منذ انهيار السقف. وأوضح أن عناصر الإنقاذ في صدد إنهاء عمليات البحث، مضيفاً: «نشعر بالحزن إزاء هذه المأساة التي حلت بالشعب الدومينيكي». واستبعدت السلطات منذ، الخميس الماضي، إمكان العثور على ناجين جدد. وأعلنت الحكومة أنها ستفتح تحقيقاً في الكارثة، فور انتهاء عمليات الإنقاذ.