«الوطني» ومجلس الشيوخ الإيطالي يناقشان تعزيز العلاقات البرلمانية

التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية. حضر اللقاء سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور علي النعيمي، أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز جهود الأمن والسلم الدوليين، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة والنمو والازدهار والاستدامة في مختلف المجالات لكلا البلدين والشعبين الصديقين.