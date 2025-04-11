حمدان بن محمد: الإمارات والهند تربطهما علاقات صداقة وشراكة اقتصادية راسخة ومزدهرة

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «مجمع نافا شيفا للأعمال» التابع لموانئ دبي العالمية في مدينة مومباي، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند.

وتفقّد سموه مرافق المجمع في جولة استمع خلالها إلى شرح من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، حول مختلف العمليات والخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة التي يوفرها المجمع لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المنطقة الحرة الجديدة، وهي واحدة من 3 مناطق عالمية المستوى أسستها موانئ دبي العالمية في الهند باستثمارات تزيد على 735 مليون درهم «نحو 200 مليون دولار».

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور الحيوي والملموس الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية في المشهد التجاري العالمي، وإسهامها في تعزيز الحركة التجارية حول العالم بما تنفذه من مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة حقيقية، منوهاً سموه بالأثر الإيجابي المنتظر للمجمع الجديد في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع الهند.

وقال سموه: «الإمارات والهند تربطهما علاقات صداقة وتعاون تاريخية وشراكة اقتصادية راسخة ومزدهرة.. والحرص مشترك على تنميتها وتوسيع نطاقها.. ولا شك أن افتتاح هذا المجمع بما يضمه من قدرات لوجستية متميزة وبنية تحتية عالمية المستوى لا يخدم فقط في تعزيز الروابط التجارية المتنامية بين البلدين، بل يدعم أيضاً رؤيتنا المشتركة للمستقبل القائم على الابتكار والاستدامة».

تمكين المرأة

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة إلى شرح حول التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بتوليد فرص العمل في المناطق التي تعمل فيها، مع الاهتمام بتوظيف المرأة، في ضوء نهج المجموعة في تعزيز التنوع والمساواة والإِدماج في الهند، والسعي إلى زيادة تمثيل المرأة وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولية في قطاع الخدمات اللوجستية.

حيث يأتي تمكين الفتيات والسيدات بإتاحة فرص العمل في منشآت المجموعة في الهند في سياق الرؤية الاستراتيجية الأشمل لمجموعة موانئ دبي العالمية لنشاطها في منطقة شبه القارة الهندية. ويأتي افتتاح مجمع نافا شيفا للأعمال في سياق مواصلة موانئ دبي العالمية التزامها ببناء بنية تحتية لوجستية متكاملة لدعم التطلعات التجارية لجمهورية الهند الصديقة، كذلك التزامها بالعمل على إيجاد المقومات اللازمة لتعزيز حركة التجارة العالمية والتي تُعد إمارة دبي شريكاً مؤثراً في مشهدها العالمي الأشمل.

نموذج تنموي مُلهِم

من جانبه، أعرب سلطان أحمد بن سليم عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لما توليه القيادة الرشيدة للمؤسسات الوطنية من دعم وتشجيع للقيام بدورها على الوجه الأكمل في تأكيد ريادة دولة الإمارات ودبي على الساحة الدولية، وترسيخ نموذجها التنموي المُلهم في مختلف المجالات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد العالمي.

وقال: «تلتزم موانئ دبي العالمية بإرساء أسس بنية تحتية ذات قدرات عالية تدعم التجارة العالمية، إن استثمارنا في مجمع نافا شيفا للأعمال يعزز شبكة بنيتنا التحتية في الهند، وسيمكننا من تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائنا الواسعة والمتنامية في الهند والمنطقة المحيطة بها. ومن المؤكد فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تشكل أهم ركائز تسريع التجارة الثنائية بين البلدين، ونثق في أن مجمع نافا شيفا سيضمن كفاءةً واستدامةً، ونطاقاً أوسع لحركة التجارة وتدفقاتها من وإلى الهند».

مزايا

وتتميز المناطق الحرة الـ 3 التي أسستها موانئ دبي العالمية في الهند بمواقع استراتيجية بالقرب من المنطقة الساحلية، وتوفر بنية تحتية متطورة، ومرونة كبيرة في عمليات التخزين والمناولة، فضلاً عن اللوائح وقواعد التشغيل التي تتسم بالسهولة الكبيرة، إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تجعل العمليات أكثر يسراً وسهولة.

ويوفر مجمع نافا شيفا للأعمال بالقرب من مدينة مومباي مليون قدم مربعة من مساحات التخزين، إضافة إلى مليون قدم مربعة أخرى ستتضمنها المرحلة المقبلة. ويوفر المجمع مساحات متخصصة تلبي احتياجات الصناعات المتنوعة. كجزء من شبكة موانئ دبي العالمية المكونة من 12 منطقة تخزين للتجارة الحرة - بما في ذلك مجمع تشيناي التجاري المتكامل في تاميل نادو ومنطقة كوشين الاقتصادية في كوتشي.

ويعزّز المجمع الجديد التجارة بين الإمارات والهند من خلال خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتعزيز تنافسية سلسلة التوريد. وتتكامل المناطق الحرة الـ3 التي أسستها موانئ دبي العالمية في الهند مع المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» في دبي، ما يسهل حركة البضائع بسلاسة ويعزز التدفقات التجارية بين الإمارات والهند.

يُذكر أن مجمع نافا شيفا للأعمال حصل على الشهادة البلاتينية للتصميم الصديق للبيئة من مجلس المباني الخضراء في الهند «IGBC». ويعزز الموقع الاستراتيجي للمجمع بالقرب من ميناء جواهر لال نهرو، أحد الموانئ الهندية الرئيسية، ومطار نافي مومباي، والطرق السريعة هناك، الربط التجاري للهند من خلال حركة شحن فعّالة متعددة الوسائط.

وفي مبادرة ترمز إلى التطور والنمو الإيجابي للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بغرس شتلة في أرض مجمع نافا شيفا للأعمال، تعبيراً عن التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة وحرصها على تنمية شراكتها مع الهند، والقيم المشتركة والرؤية بعيدة المدى لمستقبل التعاون المزدهر بين البلدين.