الإمارات تواصل حملاتها لمساعدة المحتاجين حول العالم

تواصل دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في العطاء والعمل الإنساني.

حيث وصلت المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى ملايين المحتاجين في 6 قارات، مقدمة الغذاء والماء والمأوى والدواء. وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة حتى منتصف العام الماضي، أكثر من مليار شخص، بقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.

وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «إن العمل الإنساني جزء أصيل من قيمنا، ومن خلاله، تسعى دولة الإمارات إلى بناء الجسور، سواء في الأمم المتحدة أو في سائر أنحاء العالم، وإلى توحيد عمل الحكومات والوكالات الدولية والمجتمعات المحلية، فنحن نقف معاً لحماية أولئك الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الإنسانية».

وأضاف أبوشهاب: «تشيد دولة الإمارات بالعاملين في المجال الإنساني الذين يؤدون عملهم بشجاعة في الخطوط الأمامية، وتستذكر الذين ضحوا بحياتهم في سبيل إيصال الأمل إلى من هم في أمس الحاجة حول العالم».

وأشار إلى أن أبناء الإمارات «روّاد في ابتكار أساليب جديدة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة بسرعة كبرى وشفافية عليا، وفي الأماكن الأكثر احتياجاً»، لافتاً إلى تصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب، من خلال جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، براً وجواً وبحراً.

جهود

وتقود الإمارات الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات، وفي مقدمهم الأشقاء الفلسطينيون في غزة، حيث شكلت المساعدات الإماراتية نسبة 44 % من مجمل المساعدات الدولية إلى القطاع، وفقاً للتقارير الأممية.

كما واصلت الدولة دورها المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، ففي السودان بلغت قيمة المساعدات الإماراتية خلال 10 سنوات 3.5 مليارات دولار للشعب السوداني الشقيق، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني، حتى فبراير الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص، من بينهم مليون امرأة وطفل.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل فرق الإنقاذ الإماراتية جهودها لإخماد حرائق الغابات في عدد من المناطق في ألبانيا ومونتينيغرو، من خلال عشرات الطلعات الجوية، مستخدمين أحدث المعدات.