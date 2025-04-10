النائب العام للاتحاد يبحث التعاون القضائي مع محكمة الاستئناف بباريس

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، القاضية ماري سوزان، النائب العام لدى محكمة الاستئناف في باريس - فرنسا، والوفد المرافق.

جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال النيابة العامة وسبل تنميتها، حيث رحب النائب العام بنظيرته الفرنسية، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد وإيزابيل راينود-جانتي، المحامي العام الأول للنيابة العامة بباريس والملحق القضائي بالسفارة الفرنسية لدى الدولة.