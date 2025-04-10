سعود بن صقر: رأس الخيمة تتطلع إلى تعزيز شراكاتها العالمية لدعم مكانتها الدولية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية بين حكومتي الإمارة، ومدينة موسكو، لتعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو، وبحث آفاق التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، مع الاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد وفداً حكومياً من جمهورية روسيا الاتحادية، برئاسة سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو، وبحضور أوليغ فومين، القنصل العام الروسي في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، وبحث مع تشيريمين علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وأواصر التعاون المشترك وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، بما يعكس الإرادة المشتركة من الجانبين للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الازدهار والنمو المستدام.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز شراكاتها مع دول العالم في مختلف القطاعات الحيوية، التي من شأنها دعم مكانتها الإقليمية والدولية، وتوجهاتها المستقبلية، وجهودها نحو التحول الرقمي والتقني، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.

ورحب سموه بتوقيع الاتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة موسكو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعددٍ من الشركات الروسية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، لا سيما في ظل ما تقدمه الإمارة من فرص استثمارية واعدة، وبيئة اقتصادية مزدهرة تدعم تأسيس وممارسة الأعمال.

وتركز الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الروسي سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، وعن حكومة رأس الخيمة محمد سلطان القاضي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، والتبادل المعرفي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى مجالات النقل، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والبيئة، والتنمية الصناعية، والابتكار، كما توفّر الاتفاقية فرصاً للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والتعليم.

من جانبه، أعرب سيرجي تشيريمين عن بالغ شكره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية بين حكومة موسكو وإمارة رأس الخيمة، والتي تغطي قطاعات حيوية، تجسّد عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون من أجل دعم جهود التنمية الشاملة بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء على شرف الوفد الضيف، حضرها عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية.