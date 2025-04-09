«دبي العطاء» يرفد أفريقيا بـ 4 ملايين دولار لبرنامج التغذية المدرسية

أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، أن برنامج دعم التغذية المدرسية على مستوى الاتحاد الأفريقي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي «WFP»، يعتبر من أبرز البرامج التي وفرت «دبي العطاء» الدعم لها.

ويُعد مبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز برامج التغذية المدرسية في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال التزام مالي لمدة 5 سنوات بقيمة 4 ملايين دولار، ويتماشى البرنامج مع رؤية الاتحاد الأفريقي لبناء أنظمة تعليمية قادرة على الصمود ومعالجة أزمة التعلم في القارة.

وكشف الدكتور القرق أن ما يجعل البرنامج فريداً من نوعه هو تركيزه على التغذية المدرسية المبنية على الإنتاج المحلي، مما يعزز نظم الغذاء المحلية، ويوفر فرص عمل، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر صموداً واستدامة.

منوهاً إلى أنه مع وجود 70% من سكان أفريقيا تحت سن الـ30، يأخذ البرنامج بعين الاعتبار الدور الحيوي للوجبات المدرسية في تحسين نتائج التعليم، وتعزيز التغذية، ودعم التنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور القرق، إن البرنامج يتمحور حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل بتعزيز القدرات الفنية وآليات التنسيق من خلال مجموعة العمل الخاصة بالتغذية المدرسية التابعة للاتحاد الأفريقي؛ والدعوة إلى زيادة الالتزام السياسي وحشد الموارد؛ وتطوير أول قاعدة بيانات قارية حول الصحة المدرسية والتغذية؛ وإجراء أبحاث قائمة على الأدلة لتوجيه صناع القرار.

وخلال العام الماضي، تم تحقيق تقدم كبير في هذه المجالات، حيث تم نشر المبادئ التوجيهية لبرامج التغذية المدرسية المبنية على الإنتاج المحلي التابعة للاتحاد الأفريقي واعتمادها من قبل دول مثل بتسوانا ونيجيريا وغانا وسيراليون، مما يضمن التوافق مع المعايير القارية.

إضافة إلى ذلك، أعاد اليوم الأفريقي للتغذية المدرسية في نسخته التاسعة، الذي عُقد في بوروندي، تأكيد الالتزام السياسي تجاه برامج التغذية المدرسية المبنية على الإنتاج المحلي، بمشاركة 28 دولة وهيئات إقليمية. كما شهد البرنامج إطلاق النسخة الأولية من قاعدة البيانات العالمية حول الوجبات المدرسية، وهي خطوة رئيسية نحو تعزيز إتاحة البيانات لصانعي السياسات والممارسين.