الإمارات ودول حليفة تدعو إلى هدن إنسانية في السودان وتسهيل وصول المساعدات

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى في التحالف الإنساني من أجل إنقاذ الأرواح في السودان، الذي يضم إلى جانب الإمارات، مصر، والسعودية، وسويسرا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى «هدن إنسانية» في السودان، مبدية استياءها من تدهور الوضع في هذا البلد.

وقالت، في بيان مشترك إنه «مع ازدياد الوضع في السودان خطورة وبلوغ الحاجات الإنسانية مستويات حرجة، على أطراف النزاع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها، تنفيذاً لالتزاماتهم».

وأعربت هذه الدول عن «استيائها إزاء تدهور الوضع الإنساني بشكل مستمر في السودان، والعدد المتزايد ممن يعانون سوء التغذية الحاد والجوع، بالإضافة إلى العقبات التي تؤخر أو تعيق التدخل في مناطق رئيسية».

ودعت الدول في البيان إلى «إزالة كل العقبات البيروقراطية التي تعيق النشاطات الإنسانية وتمنعها»، ودعت أطراف الصراع إلى «إبقاء طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها».

وحضّت الأطراف على السماح «بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق ذات الحاجات الإنسانية العاجلة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان»، وضمان الوصول إلى الاتصالات مجدداً لتشمل جميع أرجاء البلاد.