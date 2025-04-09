حمدان بن محمد: العلاقات الإماراتية - الهندية بُنيت على الثقة وشكّلها التاريخ وتقودها رؤية مشتركة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، خلال لقائه ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، مع الحرص المشترك على اكتشاف المزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها.

وبيّن سموه في تدوينة نشرها، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن العلاقات الإماراتية - الهندية بُنيت على الثقة، وشكّلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام.

وقال سموه: «‏سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم، في نيودلهي. أكدت مناقشاتنا متانة العلاقات بين الإمارات والهند.. علاقات بُنيت على الثقة، وشكّلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام».

حمدان بن محمد مصافحاً وزير البترول الهندي عند الوصول