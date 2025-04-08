مسؤولون: منتدى دبي – الهند للأعمال منصة استراتيجية لبحث الفرص الاستثمارية

أكد مسؤولون مشاركون في منتدى دبي – الهند للأعمال، الذي نظمته غرف دبي في مدينة مومباي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والهند مشيرين إلى أن المنتدى يشكّل منصة استراتيجية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.

واستعرض سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" المقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي وتنوع القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يشمل القطاع الصناعي والخدمات المالية والعقارات، مما يسهم في تعزيز مرونة واستدامة النمو الاقتصادي.

ولفت الشامسي إلى أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مدعومة بشراكاتها الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، واللوجستيات، ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لاسيما من السوق الهندية الواعدة.

كما شدد حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في “فلاي دبي”، في تصريح ل"وام" على أهمية المنتدى لقطاع الطيران، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الشركة. وأوضح أن “فلاي دبي” بدأت عملياتها إلى الهند بثلاث رحلات أسبوعية فقط، وتُسيّر اليوم نحو 30 رحلة أسبوعياً إلى عدد من المدن الهندية.

وأشار إلى أن السوق الهندي يُعد من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، وتتنافس كبرى شركات الطيران على تعزيز حضورها فيه، مشيرًا إلى الروابط العميقة التي تجمع الإمارات والهند، والتي تشكّل ركيزة لحركة تجارية وسياحية نشطة بين البلدين.

من جانبه، أشاد عبدالله يعقوب الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة بـ”دي بي ورلد – دول مجلس التعاون الخليجي”، بالدور المحوري الذي تلعبه غرفة دبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، مثمناً تنظيمها للفعاليات التي تجمع الفاعلين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد في تصريح ل "وام" أن موانئ دبي العالمية تُعد من اللاعبين الرئيسيين في السوق الهندية، حيث تدير عدداً من الموانئ، وتُعتبر الهند من أكبر الأسواق للشركة عالمياً.

وأضاف أن منطقة جبل علي شهدت تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الهندية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين معتبرا أن التجارة الثنائية بين الهند والإمارات تنمو بوتيرة متصاعدة، في مؤشر واضح على تنامي قوة الشراكة الاستراتيجية.