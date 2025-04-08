الإمارات.. جهود فعالة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات اتخذت خطوات فعّالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك خلال مشاركة الشعبة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بطشقند.

والتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، تنزيلا ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان، على هامش اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد.

وبحث النعيمي وناربايفا سبل تطوير علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، وآلية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، على حسن استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد التطور الذي تشهده أوزبكستان في مختلف المجالات.

وشاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد.

وقالت المنصوري في مداخلة خلال اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولا بد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.

وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطيراً يؤثر على حقوق الأطفال والأسر، لا سيما في المناطق التي تعاني من الحروب والأزمات الإنسانية، موضحة أن دولة الإمارات اتخذت خطوات فعّالة للتصدي لهذه الظاهرة، شملت هذه الجهود إصدار القانون الاتحادي الذي يجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي يضمن حماية الطفل ورفاهيته.