عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أذربيجان ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في أبوظبي معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون وسبل تطويرها في المجالات كافة ومنها التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم رؤيتهما لتحقيق التنمية المستدامة.

ورحب سموه بزيارة معالي جيهون بيراموف مشيرا إلى أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان ترتبطان بعلاقات متطورة ومتنامية وهناك حرص مشترك على تعزيزها في المجالات كافة بما يعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جيهون بيراموف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وأشاد سموه بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التاريخية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبي البلدين وفي منطقة القوقاز. حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.