الإمارات تشارك في أعمال الدورة الوزارية غير عادية "للمجلس الاقتصادي العربي"

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الوزارية غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقررة بالعاصمة العراقية بغداد الشهر المقبل.

ترأس وفد الدولة سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة.

عقدت الدورة برئاسة مملكة البحرين ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزراء الإقتصاد العرب أو من يمثلهم.

وقالت أبوغزالة في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية ان هذا الاجتماع يشكل أهمية خاصة كونه يُعد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والمقرر عقدها في جمهورية العراق في شهر مايو المقبل، مؤكدة أهمية الاعداد المحكم للقمة، واقتراح الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي: الاقتصادي والإجتماعي العربي المشترك.

وقالت إن مسألة الأمن المائي في المنطقة العربية، وإعداد الموقف العربي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ومسألة الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وموضوعات الأمن الغذائي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال الاتحاد الجمركي العربي، والطاقة الشمسية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير الصحة المدرسية والجامعية، والتعليم والتمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة، تأتي كعناوين تشكل موضوعات تمس المواطن العربي في حياته اليومية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، التي تم بلورتها في مشروع جدول أعمال القمة.