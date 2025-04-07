الشعبة البرلمانية الإماراتية: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

شارك الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند بجمهورية أوزبكستان. وجرى خلال الاجتماع، اعتماد جدول أعمال اجتماعات الجمعية، والاطلاع على تقرير أنشطة الجمعية.

كما شارك الدكتور النعيمي في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بحضور عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي.

فيما شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد.

وقال خوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار «دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في فلسطين»، إن عدم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية أدى إلى استمرار دوامة العنف والصراع، ومن الأهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، حيث إن حل الدولتين يعد الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد على دور البرلمانات المحوري في دعم وتنفيذ خطط وأجندات الأمم المتحدة، حيث يساهم البرلمانيون، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، في تمثيل مصالح بلدانهم، وتعزيز الحوار والتعاون مع نظرائهم من مختلف الدول، والعمل على بناء توافق دولي حول القضايا العالمية.

أوجه التعاون

في غضون ذلك، عقد ممثلو مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعاً مع وفد مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي«غرولاك» برئاسة منظور نادر رئيس برلمان غيانا رئيس المجموعة، وذلك على هامش أعمال الجمعية 150 للاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول مجموعة غرولاك، وتم التأكيد على أهمية استمرار عقد اللقاءات وتعزيز التنسيق بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنويه إلى ضرورة إبرام اتفاقية تعاون بين المجموعتين بما يحقق مصالح دول وشعوب الجانبين.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي، ودول مجموعة غرولاك التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، وسبل تطوير العلاقات البرلمانية، بما يجسد الشراكة البرلمانية القائمة بين الجانبين والمستندة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بينهما منذ عام 2014م، والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون البرلماني بما يحقق الرؤى والأهداف المشتركة، بما يدعم توجهات الدول والحكومات، ويواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات الحيوية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

على صعيد متصل، التقى الدكتور علي راشد النعيمي، كلاً على حدة، كزافييه إياكوفيلي رئيس وفد برلمان الجمهورية الفرنسية، وأمير أوحانا رئيس الكنيست الإسرائيلي، وفاطمة الزهراء بلهيرش نائب رئيس وفد برلمان المملكة الهولندية، ووافين ويليام رئيس وفد الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وهذه البرلمانات، والتطرق لعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شاركت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب، في اجتماع المكتب واجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط، اللذين عقدا أمس، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية.

وناقش اجتماع المنتدى، نتائج رئاسة المنتدى خلال العامين الماضيين، والخطة المستقبلية للمنتدى، والتعديلات المقترحة على النظام التي تهدف إلى تعزيز مشاركه الشباب في المنتدى، وأعمال الاتحاد.