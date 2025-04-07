ضاحي خلفان يلتقي قنصل الدولة في كوانغ جو الصينية

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مريم الشامسي، قنصل عام الدولة في كوانغ جو الصينية، التي استقبلته والوفد المرافق لمعاليه خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى الصين.

وأهدى معاليه مريم الشامسي كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد»، ومجسماً تذكارياً عبارة عن قلعة نايف التراثية.

وأعربت مريم الشامسي، عن شكرها وتقديرها البالغ لزيارة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية للمكتب.