Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

سعود بن صقر يستقبل سفير سلوفاكيا

undefined's profile picture

وام

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، الذي قَدِم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله الجديد.

ورحّب سموه بالسفير، متمنّياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

من جانبه، عبّر بافول بانيس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.