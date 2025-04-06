«الشؤون الإسلامية» و«إدارة مسلمي روسيا» تبحثان تعزيز التعاون

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة يرافقه الدكتور محمد أحمد سلطان الجابر، سفير الدولة في روسيا الاتحادية مع سماحة الشيخ راوي عين الدين، مفتي روسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم جهود نشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع والتعددية وقبول الآخر وعكس الوجه المشرق والحضاري للإسلام.

وخلال زيارته للإدارة الدينية في العاصمة الروسية موسكو، تعرف معاليه من سماحة الشيخ راوي عين الدين على جهود الإدارة في خدمة المسلمين في روسيا، وتوفير كل متطلباتهم الدينية وتمكينهم من أداء شعائرهم وصلواتهم .

من جانبه، أعرب سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين عن تقديره لجهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتعزيز قيم السلام والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والثقافات، وتقوية روابط الأخوة بين الشعوب على أسس من الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.