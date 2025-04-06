بحث التعاون البرلماني مع أرمينيا واليابان في طشقند

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، كلاً على حدة، هاكوب ارشكيان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، وسيكي يوشيهيرو، رئيس وفد البرلمان الياباني، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأرميني والبرلمان الياباني، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.

حضر اللقاءين سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.