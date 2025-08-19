سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان

قدّم الدكتور فهد عبيد التفاق سفير دولة الإمارات لدى أستراليا والسفير غير المقيم لدى كل من دولة ساموا المستقلة، وجمهورية فانواتو، أوراق اعتماده إلى باترسون ج. أوتي الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جزر سليمان.

ونقل الدكتور فهد التفاق، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الحاكم العام بالإنابة وتمنياتهم الصادقة لجزر سليمان بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الحاكم العام بالإنابة السفير تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وعبّر أوتي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع البلدين، وتمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور التفاق عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جزر سليمان، مؤكداً الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعمّق أواصر الصداقة بين الشعبين. وتمّ خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك وسبل تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين وشعبيهما نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.