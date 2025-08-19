368 مليار درهم مساعدات الإمارات لمليار شخص حول العالم

أكدت دولة الإمارات عزمها على مواصلة دورها المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية التي قدمتها حتى منتصف عام 2024، أكثر من مليار شخص، وبقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.

وتمثل دولة الإمارات حجر الأساس في المنظومة العالمية للعمل الإنساني، نظراً لحجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنوياً إلى المنكوبين والمتضررين في شرقي العالم وغربيه، بصرف النظر عن أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية.

هذا فضلاً عما تمتلكه من خبرات متراكمة، وإمكانات كبيرة تفيد المهام الإغاثية والإنسانية حول العالم بزمن قياسي، واحترافية عالية، وفعالية تترجم سريعاً على أرض الواقع.

وتحل المناسبة هذا العام، فيما تقود دولة الإمارات الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة ضحايا الحروب والنزاعات، وفي مقدمهم الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، إذ شكلت المساعدات الإماراتية نسبة 44 % من مجمل المساعدات الدولية إلى القطاع، وفقاً للتقارير الأممية.

ونجحت دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، في إيصال كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، وتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية في مجال توفير مياه الشرب، وإصلاح البِنَى التحتية المتضررة، فضلاً عما توفره من دعم كبير للقطاع الصحي هناك.

السودان

وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، حيث تعهدت بتقديم 200 مليون دولار أمريكي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد في أديس أبابا، في 14 فبراير الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية، 3.5 مليارات دولار، قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وعززت دولة الإمارات، خلال العام الجاري، مبادراتها الهادفة إلى تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق، نتيجة الأزمة المستمرة هناك، حيث وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة أولينا زيلينسكا، تهدف إلى توفير مراكز إضافية للأسر الحاضنة ورعاية الأيتام، وذلك عبر تقديم مساهمة مالية قدرها 4.5 ملايين دولار أمريكي.

أوكرانيا

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب ا لأوكراني الصديق، حتى فبراير الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص، من بينهم مليون امرأة وطفل. وأثمرت جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، في إنجاز 16 عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين، والذين بلغ عددهم 4349 أسيراً.

الدول الصديقة

وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولة الإمارات خلال يناير 2025، مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة، تضمنت 30 ألف سلة غذائية، وأكثر من 20 ألفاً من الأغطية، وذلك للتخفيف من تداعيات الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، كما قدمت دولة الإمارات 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة، إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في الصومال.

وأرسلت دولة الإمارات في نهاية مارس الماضي مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية ميانمار، لدعمها في مواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له، وتضمنت المساعدات أكثر من 200 طن من المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والمساعدات الطبية.

كما أرسلت في وقت لاحق أكثر من 167 طناً مترياً من المواد الإغاثية الأساسية، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية، والتجهيزات المعيشية الضرورية، لتوفير الدعم لما يقارب 80 ألف شخص من المتضررين جرّاء الزلزال.

وفي 11 أغسطس الجاري، وصل عدد من الفرق المختصة من دولة الإمارات إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة في عمليات الاستجابة العاجلة لإخماد الحرائق المندلعة بعدة مناطق هناك، حيث تشارك دولة الإمارات بطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وشهدت دولة الإمارات خلال العام الجاري، إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية ذات الأثر العالمي، مثل «وقف الأب»، الذي سيستثمر جزء من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.

ووقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وحكومة جمهورية تشاد، اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد، وذلك بهدف توفير أحدث الخدمات الصحية والرعاية العلاجية اللازمة لمرضى غسيل الكلى.