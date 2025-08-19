سلطان بن أحمد يلتقي رئيس مجلس الدولة في مصر ويزور محكمة النقض

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، أمس، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر المجلس في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأعرب سموه عن بالغ سعادته بلقاء رئيس مجلس الدولة وكبار المستشارين، مشيداً بما يقدمه المجلس من جهود كبيرة في خدمة المنظومة القانونية والإدارية، ودوره الريادي في إرساء دعائم العدالة وحماية المشروعية وصون الحقوق.

وأشار سمو رئيس مجلس القضاء إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطوير المنظومة القضائية من خلال الاستفادة والاطلاع على المؤسسات العريقة في المجال القضائي.

والتعاون معها في المجالات المرتبطة بالتشريعات ومراجعة القوانين والعقود ذات الصلة، واستقطاب الكفاءات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

ورحب رئيس مجلس الدولة بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء، مؤكداً اعتزاز المجلس بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر.

مشيداً بما حققته إمارة الشارقة من خطوات رائدة في تطوير المنظومة القضائية والقانونية، مؤكداً تعاون المجلس الكامل في سبيل تطوير المنظومة القضائية وتعزيزها بما يحقق أهداف الطرفين.

إلى ذلك، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، أمس، مبنى محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، ملتقياً سموه بالمستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في مقر المحكمة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد سموه أهمية الزيارات التي قام بها إلى المؤسسات القضائية المصرية، مشيراً إلى أن المخرجات كانت إيجابية وذات فائدة كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة منها وتطبيقها بما يخدم تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة.

شكر وتقدير

وأعرب سموه عن شكره وتقديره رئيس محكمة النقض وأعضاء المجلس كافة على حسن التعاون وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر، وتدعم تبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.

ورحب رئيس محكمة النقض المصري بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق، معبراً عن اعتزازه بهذه الزيارة ومشاعر الود والتقدير تجاهها، مؤكداً تطلع محكمة النقض لتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة،.

وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، بما ينعكس إيجاباً على قوة المنظومة القضائية في كلا البلدين، موضحاً أن المحكمة تسخر إمكاناتها وخبراتها كافة في خدمة الوفد القضائي، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية.

واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على عرض مرئي تناول تاريخ إنشاء محكمة النقض والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها، وجهودها في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئها، كما استعرض مجموعة من الكتب التاريخية النادرة التي تزخر بها مكتبة المحكمة.

والتي تعكس إرثها العريق في المجال القضائي. وقدم عدد من المستشارين والقضاة في محكمة النقض شرحاً حول اختصاصات المحكمة وآلية عملها ودورها في ترسيخ العدالة والفصل في الطعون، بما يعكس مكانتها كونها أعلى جهة قضائية في جمهورية مصر العربية.