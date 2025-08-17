محمد بن زايد: نتضامن مع باكستان ونعزيها بضحايا الفيضانات

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي إلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وذوي الضحايا والشعب الباكستاني، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية وتحطم طائرة الإغاثة، مؤكداً التضامن مع باكستان في هذا المصاب.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري، ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وذوي الضحايا والشعب الباكستاني، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية وتحطم طائرة الإغاثة، داعياً الله تعالى لهم بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل.

دولة الإمارات تتضامن مع باكستان في هذا المصاب الأليم».

وقد تجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان، والشطر الباكستاني من كشمير، 300 شخص.

وقالت هيئة إدارة الكوارث المحلية إن أكبر عدد من الضحايا وقع في ولاية خيبر بختونخوا المحاذية لأفغانستان.

ولقي معظم الضحايا حتفهم بسبب الفيضانات المفاجئة، وانهيار منازل، أو التعرض لصعق كهربائي أو صواعق رعدية.

وقالت الهيئة إن العديد من المناطق أُعلنت منكوبة، وأشارت إلى نشر 2000 عنصر إنقاذ للمشاركة في انتشال الجثث من تحت الركام، وتنفيذ عمليات الإغاثة، فيما لا تزال الأمطار تعيق جهود الإنقاذ.

وبحسب مختصين في الأرصاد الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى 21 أغسطس في شمال غربي البلاد، حيث مناطق عدة أعلنت أنها منكوبة.

ووفقاً للسلطات، فإن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة والطرق المقطوعة تعيق وصول سيارات الإسعاف، ويضطر عناصر الإنقاذ إلى التنقل سيراً.

وفي الشطر الهندي من كشمير انتشل عمال الإنقاذ جثثاً من الوحل والأنقاض، بعد اجتياح فيضان من جبال الهيمالايا، ما أسفر عن مقتل 60 شخصاً، وجرف العشرات الآخرين، فيما لا يزال 80 شخصاً مفقودين.

وقُتل منذ بداية موسم الأمطار في يونيو، 657 شخصاً.