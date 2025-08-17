«خيرية الشارقة» تنجز 16 مجمعاً خيرياً في عدد من الدول

أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 16 مجمعاً خيرياً في عدد من الدول، ضمن برامج المساعدات الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين درهم، لتنفيذ مشروعات خدمية وإنسانية متكاملة، وفقاً لاشتراطات وتوجيهات المتبرعين.

وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع الخارجية في الجمعية، إن كل مجمع يتضمن عدداً من المرافق الأساسية التي تسهم في تحسين ظروف الحياة لسكان القرى النائية، وتشمل مسجداً ومدرسة وبئراً لتوفير مياه الشرب النقية، إضافة إلى وحدات سكنية مخصصة للإمام والمعلمين.

وأوضح أن المجمعات الخيرية تم توزيعها على عدد من الدول، بواقع 7 مجمعات في بنغلاديش، و2 في الفلبين، و2 في مصر، ومجمع واحد في كل من إندونيسيا، وبوركينافاسو، وسريلانكا، وطاجيكستان، وكينيا، وذلك بعد إجراء زيارات ميدانية ودراسات تقييم دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المناطق الأشد احتياجاً.

وأكد أن هذه المشاريع كان لها أثر مباشر في تحسين الحياة اليومية للسكان، إذ تمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس القريبة، وسهولة الحصول على المياه النظيفة، إلى جانب توفير المسكن الكريم والبيئة المناسبة للعبادة والتعليم.