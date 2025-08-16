هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنجز حفر وصيانة 850 بئراً في دول عدة ضمن حملة الصيف

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن حفر وصيانة 850 بئراً بتكلفة 6 ملايين درهم في أشد المناطق حاجة حول العالم، وذلك منذ انطلاق حملة الصيف بتاريخ 18 مايو الماضي.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى توفير مصادر مياه نظيفة للمجتمعات التي تعاني شح المياه، وتحسين جودة الحياة فيها، لما له من أثر مباشر في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

ودعم استقرار المجتمعات، خصوصاً في المناطق التي تعاني الجفاف أو النزاعات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لنهج الهيئة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة التي تخدم الإنسان أينما كان.

وأوضح أن مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق عملها تم تنفيذها وفق معايير فنية تضمن استدامة الخدمة لسنوات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كل منطقة وعدد المستفيدين، مشيراً إلى حرص الهيئة على متابعة هذه المشاريع ميدانياً لضمان جودة التنفيذ وسلامة الاستخدام.

وأضاف: إن الهيئة ماضية في خططها لتنفيذ المزيد من مشاريع المياه خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجيتها التي تركز على دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها

. وأعرب عن شكره وتقديره للمتبرعين والداعمين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، مؤكداً أن تعاونهم المستمر هو المحرك الأساسي لنجاح المبادرات التي تنفذها الهيئة في الداخل والخارج، وأن ما تحقق يعد شاهداً على قيم التكافل والعطاء الراسخة في المجتمع الإماراتي.