فريق الانقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة في مواقع متفرقة في غابات جمهورية ألبانيا لليوم الرابع على التوالي، عبر تكثيف المتابعة والتنسيق مع الجانب الألباني.

ويبذل فريق الإنقاذ الإماراتي قصارى جهده للتعامل مع الحرائق، مع استمرار المراقبة الميدانية لمواقع الحرائق لضمان إخمادها ومنع تجدد انتشار النيران.

وكان الفريق قد باشر عملية إطفاء الحرائق من غابات قرامش والمناطق المجاوره لها منذ يوم الاثنين الماضي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا.

ولا تزال الاجتماعات بين فريق الإنقاذ الإماراتي والمسؤولين الألبانيين مستمره للوقوف أولاً بأول على الوضع الراهن وتقييم ومتابعة الوضع عن كثب ووضع الخطط لتسريع عملية الإطفاء.