أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»

منح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر «وسام الوجبة» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى الدوحة.

وتمنى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.