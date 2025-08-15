سفير الإمارات لدى البرازيل يقدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وكيل وزارة الخارجية

سلّم شريف عيسى السويدي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ماريا لورا دا روشا، وكيل وزارة الخارجية في البرازيل.

وتمنّت دا روشا للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكدةً استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه، بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين. من جهته، أعرب السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة وخدمة مصالح البلدين. وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، واستعراض سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة، وفتح مجالات أوسع للشراكة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.