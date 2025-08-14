Al Bayan
الإمارات

أنور قرقاش: إلى متى سيتحكم المتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟

البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه، متسائلاً: "إلى متى سيتحكم التطرف بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟".

وقال معاليه عبر حسابه في منصة "إكس": "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهيّاً طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه. فأي استفزاز هذا؟ وأي مصلحة تُرتجى من هذا الخطاب التحريضي؟ وإلى متى سيتحكم التطرف والمتطرفون بمستقبل المنطقة عبر خطاب الإلغاء والتهميش؟"