سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة المكسيك

قدم سالم العويس أوراق اعتماده إلى كلاوديا شاينباوم، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ونقل تحيات القيادة، إليها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية السفير تحياتها إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

كما أعربت عن تمنياتها للعويس بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل مهامه.

من جانبه، عبّر العويس عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.