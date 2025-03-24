نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان

استقبل فخافة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها إلى أوغندا.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لجمهورية أوغندا وشعبها بالرخاء والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس موسيفيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

واستعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع فخامة الرئيس الأوغندي جميع مسارات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها بما يخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية، وعلى تعزيز العمل المشترك لتنمية آفاق التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، لاسيما التجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة بالإضافة إلى القطاع اللوجستي.