رائدة شرطية فيتنامية تستلهم تجربة دبي في الابتكار الأمني

أكدت الرائد بوي ذيدونغ، المحاضِرة في أكاديمية الشرطة الشعبية في فيتنام، أن مشاركتها في دبلوم الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، شكلت تحولًا في رؤيتها لمستقبل إنفاذ القانون، مشيدة بتجربة الإمارات الرائدة في الابتكار الأمني.

وأوضحت ذيدونغ أن الدبلوم، الذي يضم مشاركين من 39 دولة، أتاح لها فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات الشرطية، مثل أنظمة الطائرات المسيرة المستخدمة في الدوريات الأمنية ومراكز الشرطة الذكية (SPS)، التي تقدم خدمات شرطية متكاملة دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة، مؤكدة أن هذه النماذج تعزز كفاءة العمل الأمني وتزيد من ثقة المجتمع بالشرطة. وأضافت أن البرنامج عزز من مهاراتها القيادية والإدارية، حيث وفر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن القيادة ليست مجرد توجيه، بل منظومة متكاملة تحفّز التفكير الإبداعي والتكيف مع المتغيرات، مما سيمكنها من تطبيق أساليب تدريبية حديثة عند عودتها إلى فيتنام.

وأشادت ذيدونغ بجهود شرطة دبي في تمكين المرأة ضمن القطاع الشرطي، مؤكدة أن التجربة منحتها ثقة أكبر في إمكانياتها ودورها في دعم زميلاتها في فيتنام، حيث ستعمل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل الأمني، استلهامًا من النموذج الإماراتي الذي يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن البرنامج يعكس التزام شرطة دبي بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن والقيادة الشرطية، ويشكل نموذجًا يمكن للدول الاستفادة منه في تطوير منظوماتها الأمنية، مشيرة إلى أنها ستعمل على نقل هذه التجربة إلى بلادها لتعزيز فاعلية وكفاءة العمل الشرطي