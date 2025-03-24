Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون

undefined's profile picture

وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

واستعرضا عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في القطاعات المتصلة بأولوياتهما التنموية.

كما تناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنطونيو تاجاني خلال الاتصال الهاتفي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.