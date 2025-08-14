«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا

تسلم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الشامسي بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية صربيا وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب فلاديمير ماريتش عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.