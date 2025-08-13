عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتناول الجانبان تطورات حرائق الغابات التي تشهدها بعض المناطق في مونتينيغرو ، حيث أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الصديقة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا استعداد الدولة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من آثار الحرائق.

كما أكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته لمونتينيغرو وشعبها دوام السلامة والازدهار.