مؤسسة صقر بن محمد القاسمي تواصل دعم الأسر المتضررة في القطاع

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أرسلت المؤسسة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في إطار مساهمتها ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتضم الشحنة الأولى 32 طناً من الطرود الغذائية من إجمالي 72 طناً سيتم إرسالها دفعة أولى، ومن ضمن 1100 طن يتم تجهيزها لإرسالها لاحقاً، بهدف دعم الأسر المتضررة في القطاع، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على توفير مواد أساسية صحية للرضع والأمهات.

وقال أحمد راشد صوفة الزعابي، الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة تواصل مع باقي المؤسسات الخيرية الوطنية تقديم الدعم الإنساني والخيري لسكان قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وأضاف أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة.