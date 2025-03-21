سفيرة الإمارات لدى مصر: الشيخ زايد ترك لنا إرثاً عظيماً من الإنسانية

أكدت مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، ترك إرثاً عظيماً من الإنسانية والعطاء، وإسهامات جليلة في خدمةِ البشرية جمعاء، مشيرة إلى أن يوم 19 رمضان والذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد، يعد يوماً هاماً لدى كل أبناء دولة الإمارات، ويحظى بخصوصية كبيرة لدينا جميعاً.

جاء ذلك في كلمتها خلال سحور نظمته سفارة دولة الإمارات بالقاهرة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 رمضان ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المصريين من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وأضافت أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تحرص على إحياء تلك الذكرى بالسير على نهجه في العطاء ومواصلة أعمال الخير التي غرسها، وفاء لسيرته واستلهاماً لحكمته.