القنوات التلفزيونية تعرض فيلماً حول مشروع محطات تحلية المياه بقطاع غزة

بدأت القنوات التلفزيونية الوطنية والمنصات الرقمية لـ«مجلس الشؤون الإنسانية الدولية» اعتباراً من أمس عرض فيلم تعريفي برعاية المجلس ومن إنتاج وكالة الإمارات للمساعدات الدولية حول مشروع دولة الإمارات الإنساني الرائد المتمثل بمحطات تحلية المياه دعماً للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

ويركز المشروع على الاستجابة الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الحرب الأخيرة في المنطقة ويستعرض الجهود الإماراتية المتواصلة والمبتكرة لضمان توفير المياه بوصفها مصدراً معيشياً أساسياً للأفراد كافة.

ويسلط المشروع الضوء على كيفية مساهمة الأعمال الإماراتية الإنسانية في تخفيف الأوضاع الصعبة لسكان قطاع غزة من خلال ضمان توفير وإيصال المياه لجميع الأماكن بكل سهولة عبر تحلية المياه بالطرق الحديثة وإيصالها بالسرعة الممكنة، إذ تم إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً، إضافة إلى توزيع 160 ألف لتر يومياً بواسطة 8 صهاريج متنقلة يستفيد منها مليون شخص.