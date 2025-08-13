الإمارات وفنلندا تعززان التعاون في الأرصاد الجوية

وقع المركز الوطني للأرصاد مذكرة تفاهم مع معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأرصاد الجوية والبحوث القطبية وتطوير المبادرات العلمية المشتركة.

وقع المذكرة، خلال زيارة رسمية للعاصمة الفنلندية هلسنكي، الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير المركز الوطني للأرصاد، والبروفيسور بيتري تالاس، مدير عام معهد الأرصاد الجوية الفنلندي.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين في المبادرات العلمية والعملياتية بمجال الأرصاد الجوية. وخلال مراسم التوقيع، قال الدكتور عبدالله المندوس:

«إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الأرصاد الجوية الفنلندي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات العلمية والبحثية لدولة الإمارات في مجالي الأرصاد الجوية والبحوث القطبية، ونحن ملتزمون بالعمل وفق مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة لتبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الدوليين.

بما يسهم في فهم أفضل للتغيرات المناخية، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية العالمية، وهذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين والعلماء من كلا البلدين، وتدعم دور الإمارات المتنامي لاعباً رئيسياً في مجال الأبحاث القطبية على مستوى العالم».