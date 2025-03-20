نقل تحيات رئيس الدولة إلى الرئيس الأمريكي.. طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أمس، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مأدبة العشاء التي أقيمت تكريماً لسموه في البيت الأبيض، بحضور كبار المسؤولين الأمريكيين.

وفي بداية اللقاء، نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرئيس دونالد ترامب، وتمنياته له والشعب الأمريكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن شكره للرئيس الأمريكي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبما يعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وبحث سمو الشيخ طحنون بن زايد والرئيس الأمريكي، آفاق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها بما ينعكس إيجاباً على المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سموه تطلّع الإمارات إلى مواصلة تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز شراكتهما، وتسريع الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو والازدهار.

وأشاد سموه بقيادة الرئيس دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية، والتي تمثل حافزاً مهماً لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

مستقبل الشراكة

ودوّن سمو الشيخ طحنون بن زايد في تغريدة على منصة «إكس»: «نقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» إلى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مأدبة العشاء التي أقيمت في البيت الأبيض بحضور كبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، شاكراً له حفاوة الاستقبال والترحيب.. ركزت نقاشاتنا على مستقبل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيز رؤيتنا المشتركة للازدهار والتقدم».

وأضاف سموه: «تؤكد دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر تسريع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو والتنمية المستدامة.. إن نهج قيادتي البلدين وسياستهما الاقتصادية تمثل حافزاً مهماً لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين».

وكان سموه، وضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع يوم أمس مع سكوت بيسينت وزير الخزانة الأمريكي، وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى أن الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات استراتيجية وتعاون كبير بين أسواق المال والأعمال، لافتاً إلى الفرص الكبيرة في كلا البلدين، مما يعزز من شراكتهما، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع، خاصة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

كما التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد مع مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأجرى معه محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وحرص البلدين على مواجهة التحديات الراهنة، وتعظيم فرص التنمية والازدهار، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتعاون الاستثماري المشترك.

واجتمع سموه بعدد من قادة ورؤساء شركات عالمية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكاتها مع دولة الإمارات، ودار خلال هذه اللقاءات حوار معمق حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تسريع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الابتكار عالمياً، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بالتعاون الصناعي وتحسين الإنتاجية وجودة الحياة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في تهيئة بنيتها التحتية واقتصادها للاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل ما يشهده العالم من تحول غير مسبوق تقوده التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيعيد هيكلة الاقتصادات بشكل قائم كلياً على الابتكار والإبداع.

ويقوم سموه بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، يعقد خلالها اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأقطاب الشركات العالمية، لبحث وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

ويرافق سموه في الزيارة وفداً يضم عدداً من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

كما ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة «إم جي إكس»، في واشنطن أمس، مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تسلا» و«إكس»، أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير أنظمة حكومية أكثر مرونة واستجابة.

كما استعرض الطرفان مجالات التعاون في القطاعات الحيوية التي يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أن تؤدي فيها دوراً تحولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة عالمية رائدة في الابتكار الرقمي.

ونشر سمو الشيخ طحنون بن زايد في حسابه بمنصة «إكس» أمس، صورة للقاء الذي جرى عبر «الاتصال المرئي»، أرفقها بتغريدة قال سموه فيها: «ناقشت مع إيلون ماسك أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير أنظمة حكومية أكثر مرونة واستجابة، ترتكز على الابتكار في تقديم الخدمات». وأضاف سموه: «كما استعرضنا مجالات التعاون في القطاعات الحيوية التي يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أن تؤدي فيها دوراً تحولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة عالمية رائدة في الابتكار الرقمي».

واستعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مع لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة «أوراكل» خلال لقائهما في واشنطن أمس، آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها التحولي في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، كما بحثنا فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال.

وأكد سموه: «نتطلع لمواصلة العمل المشترك مع شركائنا في كافة المجالات الحيوية، وتوسيع التعاون الاستراتيجي».

ونشر سموه في حسابه على «إكس» أمس، تغريدة قال فيها: «استعرضت مع لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة أوراكل خلال لقائنا في واشنطن آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها التحولي في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، كما بحثنا فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال».

وأضاف سموه: «نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك مع شركائنا في كافة المجالات الحيوية، وتوسيع التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الحلول المدعومة بالابتكار في مختلف القطاعات».