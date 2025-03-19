الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الصومال

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اغتيال فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.‎

وعبر معاليه عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.