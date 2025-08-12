«الفارس الشهم 3» تنفذ مشروع توفير المياه لسكان غزة

تواصل عملية «ا لفارس الشهم 3 » تنفيذ مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، والذي يشمل تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح 28 بئراً مركزية معطلة في مختلف محافظات القطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل.

وجاء هذا المشروع في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة لتعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للمواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

ويسهم هذا المشروع في تحسين وصول المياه لحوالي 700 ألف نسمة في قطاع غزة، ما خفف بشكل مباشر من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في ظل النقص الحاد في مصادر المياه نتيجة الأوضاع الراهنة.

مبادرات

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي نفذتها عملية «الفارس الشهم 3» في مجال المياه، والتي تضمنت حفر وصيانة الآبار، وتوزيع صهاريج المياه لتزويد آلاف المواطنين يومياً بحاجتهم، بما يعكس التزام العملية بدعم القطاعات الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

وتسعى عملية «ا لفارس الشهم 3 » إلى استكمال مشاريعها وتنفيذ المزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية في قطاع غزة، بما في ذلك مشاريع المياه، والصحة، والإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الراهنة.

التزام

وتعكس هذه الجهود تأكيد دولة الإمارات التزامها الثابت بنهج العطاء الإنساني، عبر تسخير مواردها وإمكاناتها لخدمة القضايا الإنسانية، وتعزيز التضامن العالمي في مواجهة الأزمات.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

700

ألف نسمة يستفيدون من إسهام المشروع بتحسين وصول المياه إليهم

التزام إماراتي بدعم القطاعات الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع