وصول مساعدات «دبي الخيرية» إلى قطاع غزة

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وصلت دفعة المساعدات الإغاثية العاجلة المرسلة من جمعية دبي الخيرية.

ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين، وتقديم الدعم العاجل لهم في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يمرون بها.

وقد تم إيصال دفعة المساعدات التي أسهمت بها «دبي الخيرية» مؤخراً في عملية «الفارس الشهم 3»، عبر تنفيذ دولة الإمارات إسقاطاً جوياً ضمن عملية «طيور الخير»، وضمن القوافل التي أدخلتها الإمارات عبر المعابر إلى قطاع غزة.

واستهدفت عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3» المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، حاملة على متن طائراتها مواد غذائية وإمدادات إنسانية تمثل شريان حياة للأسر المحتاجة.

وتعد عملية «الفارس الشهم 3» إحدى أكبر الحملات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، وتشارك فيها العديد من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، وتهدف إلى توفير المساعدات الإغاثية الشاملة من مواد غذائية، ومستلزمات طبية، ومستشفيات ميدانية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية لضمان تخفيف معاناة المتضررين وتحسين ظروفهم الإنسانية.