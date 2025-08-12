أنور قرقاش: جهود رئيس الدولة ساهمت في اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ساهمت في اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال معاليه عبر حسابه في منصة «إكس»: «مساهمة الإمارات في اتفاق السلام التاريخي بواشنطن بين أذربيجان وأرمينيا ثمرة جهود حكيمة قادها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إذ مهد لقاء أبوظبي بين الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان لهذا الاتفاق».

وأضاف: «ستظل الإمارات دائماً حاضرة في جهود الخير والسلام والاستقرار بالمنطقة».

لقاء

واستضافت دولة الإمارات، يوليو الماضي، لقاءً بين إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل دعم الجهود الرامية إلى بناء جسور الثقة وتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلاً من الرئيس علييف، ورئيس الوزراء باشينيان، على حدة، حيث رحّب سموه بهما وأعرب عن تقديره لاختيارهما دولة الإمارات كأرض للقاء والحوار، انطلاقاً مما تحظى به من ثقة دولية كداعم موثوق للسلام، والحلول الدبلوماسية، والتعاون متعدد الأطراف، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

حرص

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاءين، حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، وتحقيق التنمية والازدهار لشعبي أذربيجان وأرمينيا.

وشدد سموه على أهمية الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين الدولتين الجارتين، مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعي إلى تغليب الحلول السلمية وتعزيز التعاون المستدام في المنطقة.

كما أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها الثنائية مع كل من أذربيجان وأرمينيا، مشيراً إلى ما تشهده هذه العلاقات من نمو في المجالات كافة، مؤكداً سموه تطلع دولة الإمارات إلى البناء على ما تحقق من تعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام الإقليمي والدولي.

علاقات

ووقعت أرمينيا وأذربيجان مؤخراً في واشنطن بوساطة أمريكية، إعلاناً مشتركاً يضع حداً نهائياً للقتال بينهما، ويتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.

اتفاق

ونص الاتفاق، الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة بالبيت الأبيض جمعت الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على إنشاء «منطقة عبور» عبر الأراضي الأرمينية لربط أذربيجان بإقليم ناخيتشيفان التابع لها.

ووصف الجانبان الاتفاق بـ«التاريخي»، حيث اعتبر علييف أنه يرسي السلام في القوقاز، بينما أكد باشينيان أنه يمهد الطريق لإنهاء عقود من النزاع. ويأتي هذا التوقيع بعد حربين وعدة اشتباكات، كان آخرها سيطرة باكو على إقليم ناغورني قره باغ، في سبتمبر 2023، وما تبعه من مفاوضات تضمنت تعهد أرمينيا بتعديل دستورها لإزالة أي إشارة للمطالبة بالإقليم.