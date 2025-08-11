أنور قرقاش: جهود محمد بن زايد أثمرت اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثمرت اتفاق سلام تاريخياً في واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال معاليه عبر حسابه في منصة "إكس": "مساهمة الإمارات في اتفاق السلام التاريخي بواشنطن بين أذربيجان وأرمينيا ثمرة جهود حكيمة قادها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إذ مهّد لقاء أبوظبي بين الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان لهذا الاتفاق. وستظل الإمارات دائماً حاضرة في جهود الخير والسلام والاستقرار بالمنطقة."